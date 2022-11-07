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Очевидцы сообщили о возвращении Собчак в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию. Она уезжала из страны на фоне задержания ее коммерческого директора, обвиняемого в вымогательстве.

«Она пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" (Псковская область) на границе с Латвией», — цитирует РИА Новости очевидца.

Собчак, по сообщениям госСМИ, уехала из России в ночь на 26 октября. Журналистка писала в соцсетях, что 41-й день рождения (5 ноября) отмечает вдали от родины и близких друзей.

В конце октября коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главный редактора журнала «Татлер» Ариан Романовский были задержаны по делу о вымогательстве. По версии следствия, они требовали у главы «Ростеха» Серея Чемезова 11 миллионов рублей за неразмещение «порочащей информации».

В доме самой Собчак также прошли обыски. Источники ТАСС говорили, что у нее тоже статус подозреваемой. Эту информацию опровергла мать Собчак, сенатор Людмила Нарусова.

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Топ комментариев

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?

mosquito__2010

Тут недавно польские наёмники с пару десятков украинских нациков зажмурили когда те их на убой на русскую...

mosquito__2010

Вы что то путаете молодой человек, к вашей палате №404 я даже не близко совсем.

MuCbE

За 12 часов уведомят что электроэнергии нет, делайте че хотите и тут то начнется эвакуация