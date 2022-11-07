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Медведева сравнила своих партнеров на «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Актер Федор Федотов стал партнером Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде», фигуристка рассказала, как ей работается в новом дуэте.

«На самом деле, это оказалось не так сложно, как мы думали. Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что ему тоже со мной комфортно. Мне очень комфортно с ним по росту, по скорости, по умениям», — цитирует StarHit Медведеву.

В новом сезоне «Ледникового периода» Евгения Медведева выступала с блогером Даней Милохиным, но молодой человек решил уйти из проекта. На его замену пророчили актеров Алексея Лукина или Антона Рогачева. Но место блогера занял участник предыдущего сезона, актер Федор Федотов.

Медведева не стала напрямую сравнивать партнеров, но комментируя работу с Федотовым, намекнула, что почувствовала себя в более надежных руках.

«Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно. Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнер, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так должны партнер и партнерша друг друга уважать и взаимодействовать», — сказала Медведева.

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