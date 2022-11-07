Красноярцам и новосибирцам надо больше всех денег для счастья

Жители Красноярска и Новосибирска вошли в десятку тех, кому нужно больше других денег для счастья, сообщает сервис SuperJob.



В топ городов с наиболее высокими запросами попали Москва (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч).

За последние полгода «цена» счастья россиянина выросла почти на 8%: со 190 тысяч рублей в месяц до 205. Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тысячи рублей соответственно.

Денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц для счастья достаточно 160 тысяч рублей, а те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тысяч.