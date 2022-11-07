Экономист пообещал стабильность ценам на бензин

Резких колебаний цен на топливном рынке в России не будет, бензин может дорожать только в рамках инфляции, сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в нашей стране механизмами, которые предназначены как раз для того, чтобы не было резких колебаний цен на топливо — дизель и бензин разных марок», — сказал Зубец в эфире радио Sputnik.

Экономист считает, что введение Европейским союзом эмбарго на импорт нефти из России, вероятнее всего, приведет к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов. По его словам, в таком случае повышение цен на бензин в стране будет происходить только в пределах инфляции, которая в 2023 году может составить максимум 7,5%.

Эксперт добавил, что появление в составе России новых регионов не приведет к дефициту топлива и дополнительному росту цен на него. «Новые территории — это максимум шесть с половиной миллионов человек. Это как очень большой город, вроде Санкт-Петербурга. В России достаточно топлива», — отметил он.