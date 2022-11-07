Тарантино объяснил, почему не будет снимать фильмы для Marvel

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что его сотрудничество с Marvel невозможно из-за политики киностудии.

«Нужно быть наемным работником, чтобы делать такие вещи. Я не наемный работник. Я не ищу работу», — сказал Тарантино в интервью Los Angeles Times.

Квентин Тарантино считает, что у создателей комиксов мало творческой свободы, поскольку итоговый результат должен соответствовать идеям продюсеров.

Ранее Тарантино обещал, что его следующий фильм станет последний. Но какую именно картину он снимет, режиссер держит в секрете, интригуя поклонников только идеями то спагетти-вестерна, то фильма ужасов, то триквела «Убить Билла».