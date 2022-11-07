НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Тарантино объяснил, почему не будет снимать фильмы для Marvel

Источник:
Sibnet.ru
310 0
Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что его сотрудничество с Marvel невозможно из-за политики киностудии.

«Нужно быть наемным работником, чтобы делать такие вещи. Я не наемный работник. Я не ищу работу», — сказал Тарантино в интервью Los Angeles Times.

Квентин Тарантино считает, что у создателей комиксов мало творческой свободы, поскольку итоговый результат должен соответствовать идеям продюсеров.

Ранее Тарантино обещал, что его следующий фильм станет последний. Но какую именно картину он снимет, режиссер держит в секрете, интригуя поклонников только идеями то спагетти-вестерна, то фильма ужасов, то триквела «Убить Билла».


Еще по теме
«Сердце Пармы» снова возглавило кинопрокат
Фильм «Черный Адам» начнут показывать в российских кинотеатрах
Вышел трейлер второй части «Аватара»
Объявлена дата премьеры третьего сезона «Теста на беременность»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
Избыток денег нашли в бюджете России
Западные политики кулуарно обсуждали условия мира на Украине
Экономист пообещал стабильность ценам на бензин
Топ комментариев

antibacila

Может я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...

pepelmetal

Ну да, не хватит, ракеты в мае кончились

mosquito__2010

Самое интересное что вся эта движуха с будущим провалом ВСУ и огромными потерями бандеровских войск приурочена...

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?