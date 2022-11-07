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Избыток денег нашли в бюджете России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доходы федерального бюджета превысили расходы на 138,4 миллиарда рублей, несмотря на прогноз недостачи в 2022 году, но до конца года деньги могут израсходовать.

На 1 ноября поступления в казну составили 22,1 триллиона рублей, а затраты — 21,9 триллиона рублей, по данным сайта «Электронный бюджет», которые проанализировали «Известия». При этом по итогам года Минфин ожидает дефицит бюджета более 1,3 триллиона рублей, или 0,9% ВВП.

Пик затрат всегда приходится на декабрь, поэтому рано радоваться, что в России профицитный бюджет, считает директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин. Обычно все капитальные и инвестиционные расходы производятся в конце года, добавил он.

Расходы переносят на конец года, потому что этого требуют обстоятельства, в частности присоединение новых территорий и проведение специальной военной операции на Украине, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заведующий лабораторией Александр Широв.

В то же время не стоит бояться предстоящей недостачи бюджета — это никак не скажется на жизни людей, отметил эксперт. Дефицит — это просто факт, что есть превышение расходов над доходами: если источники погашения дефицита есть, то никаких проблем, пояснил он. Кроме того, Россия длительное время жила в условиях профицитного бюджета, напомнил Широв.

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