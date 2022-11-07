«Сердце Пармы» снова возглавило кинопрокат

Фильм «Сердце Пармы» за пятую неделю проката собрал внушительную кассу в 105 миллионов рублей и стал лидером по просмотрам в кинотеатрах.

По данным портала Kinobusiness, «Сердце Пармы» пополнило копилку на 105,7 миллиона рублей. За все время проката (пять недель) картина собрала почти 700 миллионов.

Среди новинок лидером стал исторический проект «Петр I: Последний царь и первый император». В фильме раскрывается темы о том, как занять престол, как отвоевать выход к морю, как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну. Фильм заработал почти 65 миллионов рублей.

Остается в лидерах и приключенческий фильм «Либерия: Охотники за сокровищами». За вторую неделю проката он собрал 63,7 миллиона рублей.

Также в пятерке по кассовым сборам семейный фильм «Большое путешествие: Специальная доставка» и новая комедия «Любовники» с Павлом Прилучным.