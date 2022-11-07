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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Сербии назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине

Источник:
Lenta.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.

Следующая зима будет еще труднее, а предстоящее противостояние в регионе сравнимо со Сталинградской битвой в период Великой Отечественной Войны, сказал Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк». Он напомнил, что в этой битве обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии.

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При этом Запад считает, что битва за Херсон разрушит Россию, а Москва придерживается мнения, что на этой битве «сможет защитить то, что взяла в начале войны», заключил Вучич.

Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.

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Топ комментариев

antibacila

Может я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...

pepelmetal

Ну да, не хватит, ракеты в мае кончились

mosquito__2010

Самое интересное что вся эта движуха с будущим провалом ВСУ и огромными потерями бандеровских войск приурочена...

MuCbE

Там кто-то из твоих был что-ли раз так печешься?