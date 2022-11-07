Глава Сербии назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.

Следующая зима будет еще труднее, а предстоящее противостояние в регионе сравнимо со Сталинградской битвой в период Великой Отечественной Войны, сказал Вучич в эфире телеканала «ТВ Пинк». Он напомнил, что в этой битве обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии.

#Военная политика Где идут бои на Украине

При этом Запад считает, что битва за Херсон разрушит Россию, а Москва придерживается мнения, что на этой битве «сможет защитить то, что взяла в начале войны», заключил Вучич.

Украинская армия постоянно подвергает Херсон и Новую Каховку ракетным обстрелам. Особенно часто удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Кроме того, на этой неделе ВСУ пытались обстрелять морской порт, откуда эвакуируют жителей, но эту атаку отразили силы ПВО.