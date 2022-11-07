Западные политики в частных беседах обсуждали условия мира на Украине

Западные политики обмениваются мнениями о возможных условиях мира между Россией и Украиной, но официально лидеры этих государств избегают заявлений, которые «поставили бы Украину в тупик».

По словам главы варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петра Бураса, на Западе «нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование».

«Я не думаю, что Берлин, Париж или Вашингтон станут подталкивать Киев к чему-то, что, по мнению (президента Украины Владимира) Зеленского, не отвечает интересам Украины», — сказал Бурас изданию The Wall Street Journal (WSJ), эти слова приводит РБК.

#Военная политика Где идут бои на Украине

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, западные чиновники не исключают, что между странами могут возникнуть разногласия по вопросу мирного урегулирования, особенно если Украина «продолжит бросать вызов» России и попытается вернуть Крым.



Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения боевых действий на Украине путем переговоров, сообщает WSJ со ссылкой на дипломатов. Власти США и стран Европы считают, что действия России не способствуют этому, а ведут к эскалации, пишет газета.

Кроме того, по данным WSJ, европейские страны обеспокоены по поводу «внештатной дипломатии», после того как Париж и Берлин обсуждали предложения о мирных договоренностях перед началом боевых действий и регулярно контактировали с российскими властями в первые недели конфликта.

