НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Западные политики в частных беседах обсуждали условия мира на Украине

Источник:
Sibnet.ru
775 2

Западные политики обмениваются мнениями о возможных условиях мира между Россией и Украиной, но официально лидеры этих государств избегают заявлений, которые «поставили бы Украину в тупик».

По словам главы варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям Петра Бураса, на Западе «нет четкого представления о том, как может выглядеть окончательное мирное урегулирование».

«Я не думаю, что Берлин, Париж или Вашингтон станут подталкивать Киев к чему-то, что, по мнению (президента Украины Владимира) Зеленского, не отвечает интересам Украины», — сказал Бурас изданию The Wall Street Journal (WSJ), эти слова приводит РБК.

#Военная политика
Где идут бои на Украине

Как пишет WSJ со ссылкой на источники, западные чиновники не исключают, что между странами могут возникнуть разногласия по вопросу мирного урегулирования, особенно если Украина «продолжит бросать вызов» России и попытается вернуть Крым.

Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения боевых действий на Украине путем переговоров, сообщает WSJ со ссылкой на дипломатов. Власти США и стран Европы считают, что действия России не способствуют этому, а ведут к эскалации, пишет газета.

Кроме того, по данным WSJ, европейские страны обеспокоены по поводу «внештатной дипломатии», после того как Париж и Берлин обсуждали предложения о мирных договоренностях перед началом боевых действий и регулярно контактировали с российскими властями в первые недели конфликта.

Тема: Военная операция на Украине
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
Глава Сербии назвал битву за Херсон решающей в конфликте на Украине
США призвали Киев продемонстрировать готовность к переговорам
Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Президент подписал ряд законов о мобилизации
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин напугал Макрона словами о Хиросиме и Нагасаки
Избыток денег нашли в бюджете России
Западные политики кулуарно обсуждали условия мира на Украине
Экономист пообещал стабильность ценам на бензин
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
31
США предложили забрать у России остров Врангеля
30
Путин заморозил советские долги перед гражданами