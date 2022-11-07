Дискошар разоблачили в шоу «Маска. Танцы»

Члены жюри пятого выпуска шоу «Маска. Танцы» угадали, кто скрывался в костюме Дискошара.
В номинацию попали Дискошар, Щетка и Лягушка. Щетку спасли зрители, а члены жюри решили, что маску должен снять Дискошар, который с первого выпуска попадал в номинацию.
Егор Дружинин, Мария Горбань, Клава Кока, Сергей Светлаков и Тимур Родригез дружно заявили, что под маской Дискошара скрывается ведущая Роза Сябитова, и оказались правы.
«Я приобрела два навыка. Первый — я могу две минуты не дышать. Второй — я не только могу передвигаться в темноте, но и танцевать», — сказала Сябитова, снявшая маску.
Ранее маски сняли Гадюка (Анна Семенович), Сова (Анастасия Волочкова) и Попкорн (Шура).
В шестом выпуске шоу «Маски. Танцы» выступят 10 участников: Зебра, Щетка, Свекла, Божья Коровка, Пугало, Морской Конек, Черный Лебедь, Сатурн, Лягушка и Снежный Барс.
mosquito__2010Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.
SnikolasА губозакаточную машинку сша не хочет?)))
antibacilaМожет я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...
pepelmetalасашай тоже захотела лишиться государственности?