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Дискошар разоблачили в шоу «Маска. Танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ctcmaskadance, vk.com/ctcmaskadance

Члены жюри пятого выпуска шоу «Маска. Танцы» угадали, кто скрывался в костюме Дискошара.

В номинацию попали Дискошар, Щетка и Лягушка. Щетку спасли зрители, а члены жюри решили, что маску должен снять Дискошар, который с первого выпуска попадал в номинацию.

Егор Дружинин, Мария Горбань, Клава Кока, Сергей Светлаков и Тимур Родригез дружно заявили, что под маской Дискошара скрывается ведущая Роза Сябитова, и оказались правы.

«Я приобрела два навыка. Первый — я могу две минуты не дышать. Второй — я не только могу передвигаться в темноте, но и танцевать», — сказала Сябитова, снявшая маску.

Ранее маски сняли Гадюка (Анна Семенович), Сова (Анастасия Волочкова) и Попкорн (Шура).

В шестом выпуске шоу «Маски. Танцы» выступят 10 участников: Зебра, Щетка, Свекла, Божья Коровка, Пугало, Морской Конек, Черный Лебедь, Сатурн, Лягушка и Снежный Барс.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.

Snikolas

А губозакаточную машинку сша не хочет?)))

antibacila

Может я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...

pepelmetal

асашай тоже захотела лишиться государственности?