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Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Пресс-служба Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации / CC BY 4.0

Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — приводит РИА Новости слова патриарха, после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Белоруссию, и Россию, добавил он.

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Политика #Россия
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