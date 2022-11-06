Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России

Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», — приводит РИА Новости слова патриарха, после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Белоруссию, и Россию, добавил он.