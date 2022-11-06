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Шоу «Звезды в Африке 3» перешло в финальную стадию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Новые участники перестали приходить на шоу «Звезды в Африке 3», теперь конкурсантов будет все меньше и меньше. В новом выпуске две участницы «синей» команды отправились на испытание на вылет.

В новом выпуске «Звезды в Африке 3» не появился новый участник. Теперь каждая команда дорожит своими участниками, ведь количество порций еды зависит от числа игроков в команде.

Но Вики Одинцова заявила, что хочет сменить команду и перейти к «красным». Из-за того, что в «синей» команде есть мощный тандем Вячеслава Малафеева и Светланы Пермяковой. Но по правилам перейти в другую команду можно только, если в команде останется один человек.

«Синим» не понравилось, что Одинцова решила их предать. Поэтому они проголосовали против нее. А «красные» решили убрать Пермякову.

На испытании на вылет Одинцова расплакалась, почти сдалась и потеряла время. Пермякова хладнокровно выполнила задание и выиграла. Она осталась в шоу.

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