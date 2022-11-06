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Минобороны сообщило об уничтожении польских наемников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 100 боевиков националистических формирований и иностранных наемников в районе Красного Лимана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников», — сказал Кашенков.

По его словам, среди них около 40 наемников из Соединенных Штатов, Польши и Великобритании, а также 10 боевых бронированных машин.

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