Минобороны сообщило об уничтожении польских наемников

ВКС России высокоточным оружием уничтожили до 100 боевиков националистических формирований и иностранных наемников в районе Красного Лимана, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики в результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников», — сказал Кашенков.

По его словам, среди них около 40 наемников из Соединенных Штатов, Польши и Великобритании, а также 10 боевых бронированных машин.