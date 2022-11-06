Киев начал подготовку к эвакуации трех миллионов человек

Киевские власти рассматривают возможность эвакуации порядка 3 миллионов жителей украинской столицы при полном отключении электричества, сообщил глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», —приводит ТАСС его слова. При таком исходе не менее чем за 12 часов чиновники получат уведомление от служб о том, что сеть находится на грани отказа. «Мы начнем информировать людей и просить их уйти», — заявил Ткачук.

Киев также готовит к зиме около 1 тысячи обогревательных укрытий, большинство из которых находятся в учебных заведениях.

«Укрэнерго» ранее сообщила о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины, в том числе в Киеве.