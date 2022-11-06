НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажирский самолет рухнул в Танзании в озеро Виктория

Источник:
ТАСС
650 0
Фото: Kevin Gabbert - User: (WT-shared) Kevin James из wts викигид

Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы.

Спасены уже 26 человек из 43 находившихся на борту турбовинтового самолета ATR 42-500 франко-итальянской постройки, сообщил новостной портал Tanzania Business Insight. На месте падения работают спасательные катера, приводит ТАСС сообщение спасательных служб Танзании.

Начальник местной полиции Уильям Мвампагале заявил, что "»уже удалось спасти немало людей».

"Самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 м. У машины возникли проблемы из-за плохой погоды. Сейчас все под контролем», — отметил Мвампагале

Самолет, принадлежащий крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Самала. В районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер.

Еще по теме
Найдены пропавшие в Ачинске дети
Задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон»
Пожар в костромском кафе унес жизни 15 человек
Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выставил требования Эрдогану
Ростелеком открыл распродажу интернета
Ясновидящая назвала дату окончания конфликта России и Украины
Ученые выяснили, как кошки видят мир
Обсуждение (0)
Картина дня
Ракета HIMARS попала в шлюз Каховской ГЭС
Экономисты назвали причину провала санкций против России
Киев начал подготовку к эвакуации трех миллионов человек
Пассажирский самолет рухнул в Танзании в озеро Виктория
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
30
Путин заморозил советские долги перед гражданами