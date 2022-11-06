Пассажирский самолет рухнул в Танзании в озеро Виктория

Пассажирский самолет упал в воскресенье в озеро Виктория на севере Танзании при попытке приземлиться в аэропорту Букобы.

Спасены уже 26 человек из 43 находившихся на борту турбовинтового самолета ATR 42-500 франко-итальянской постройки, сообщил новостной портал Tanzania Business Insight. На месте падения работают спасательные катера, приводит ТАСС сообщение спасательных служб Танзании.

Начальник местной полиции Уильям Мвампагале заявил, что "»уже удалось спасти немало людей».

"Самолет начал падать в озеро, когда находился на высоте 100 м. У машины возникли проблемы из-за плохой погоды. Сейчас все под контролем», — отметил Мвампагале

Самолет, принадлежащий крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air, вылетел из крупнейшего города страны Дар-эс-Самала. В районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер.