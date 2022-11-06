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Пешеходов предупредили об угрозе задержания сотрудниками ГИБДД

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудник ГИБДД, который следит за безопасностью дорожного движения, вправе останавливать, проверять документы и при необходимости задерживать не только водителей, но и пешеходов, рассказал агентству преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.

По словам эксперта, остановить пешехода сотрудник ГИБДД может при наличии некоторых оснований. Среди них обнаружение факта нарушения ПДД, необходимость привлечь пешехода в качестве свидетеля или понятого, регулирование дорожного движения или его временный запрет. В первых случаях также могут попросить предъявить документы, сказал «Прайм» эксперт.

Данилов добавил, что документы требуют и при наличии повода к возбуждению против пешехода дела об административном правонарушении или ориентировок на него. В некоторых случаях пешехода могут доставить в отделение полиции, отметил он.

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