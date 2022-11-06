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ВСУ стянули множество танков и бронемашин к Херсону

Источник:
ТАСС
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины стягивают на херсонское направление большое количество танков и бронеавтомобилей, заявил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Скапливают очень большое количество техники, подтягивают все больший объем бронемашин, танков», — приводит ТАСС слова Стремосова.

Он напомнил, что в Херсоне эвакуация жителей на левый берег и в другие регионы РФ продолжается. «Жители города еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть Херсонской области», — добавил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.

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