Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демиспор»

Российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», за который выступал с лета нынешнего года, сообщил в спортивный журналист Иван Карпов.

Последний раз 34-летний Дзюба выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут. В прошедших двух играх команды с «Коньяспор» (1:1) и «Кайсериспор» (2:2) нападающего даже не было в заявке.

Дзюба стал игроком «Аданы Демиспор» летом нынешнего года, после того как на правах свободного агента покинул «Зенит». 34-летний россиянин принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт Дзюбы был рассчитан на один сезон и содержал опцию о продлении соглашения еще на год.