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Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демиспор»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», за который выступал с лета нынешнего года, сообщил в спортивный журналист Иван Карпов.

Последний раз 34-летний Дзюба выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут. В прошедших двух играх команды с «Коньяспор» (1:1) и «Кайсериспор» (2:2) нападающего даже не было в заявке.

Дзюба стал игроком «Аданы Демиспор» летом нынешнего года, после того как на правах свободного агента покинул «Зенит». 34-летний россиянин принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт Дзюбы был рассчитан на один сезон и содержал опцию о продлении соглашения еще на год.

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mosquito__2010

Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.

Snikolas

А губозакаточную машинку сша не хочет?)))

antibacila

Может я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...

pepelmetal

асашай тоже захотела лишиться государственности?