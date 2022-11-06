Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демиспор»

Российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор», за который выступал с лета нынешнего года, сообщил в спортивный журналист Иван Карпов.
Последний раз 34-летний Дзюба выходил на поле 7 октября в матче против «Газишехира» (1:1) и сыграл 6 минут. В прошедших двух играх команды с «Коньяспор» (1:1) и «Кайсериспор» (2:2) нападающего даже не было в заявке.
Дзюба стал игроком «Аданы Демиспор» летом нынешнего года, после того как на правах свободного агента покинул «Зенит». 34-летний россиянин принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом.
Контракт Дзюбы был рассчитан на один сезон и содержал опцию о продлении соглашения еще на год.
mosquito__2010Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.
SnikolasА губозакаточную машинку сша не хочет?)))
antibacilaМожет я не понимаю, но! если подтягивают большое количество техники, то по логике где-то надо её держать,...
pepelmetalасашай тоже захотела лишиться государственности?