Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом

Фото: © кадр из видео
Разработчики студии Mundfish показали сражение с одним из боссов игры Atomic Heart по имени «Ежиха».
Противник представляет собой мощного робота, который может использовать сразу несколько видов атак. Так, он генерирует энергетические разряды, использует огонь, атакует клешнями и может раздавить протагониста.
Главный герой может нанести ему урон только в том случае, если робот сбрасывает излишки тепла. При этом в ходе десятиминутного ролика протагонист несколько раз погибает, после чего на экране появляется надпись «Помер».
Российская игра Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года. Сюжет разворачивается в альтернативном СССР, главному герою предстоит остановить восстание роботов, вспыхнувшее на «Предприятии №3826».
SnikolasА губозакаточную машинку сша не хочет?)))
mosquito__2010Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.
slavayninДля тебя это всего лишь кошка,ты для неё весь мир.
Grossmeister38rusНе забывайте , что путин заморозил накопительную часть пенсии до 2024 . Ее замораживают с 2014 года