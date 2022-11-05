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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Разработчики Atomic Heart показали сражение с боссом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Разработчики студии Mundfish показали сражение с одним из боссов игры Atomic Heart по имени «Ежиха».

Противник представляет собой мощного робота, который может использовать сразу несколько видов атак. Так, он генерирует энергетические разряды, использует огонь, атакует клешнями и может раздавить протагониста.

Главный герой может нанести ему урон только в том случае, если робот сбрасывает излишки тепла. При этом в ходе десятиминутного ролика протагонист несколько раз погибает, после чего на экране появляется надпись «Помер».

Российская игра Atomic Heart выйдет 21 февраля 2023 года. Сюжет разворачивается в альтернативном СССР, главному герою предстоит остановить восстание роботов, вспыхнувшее на «Предприятии №3826».

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Snikolas

А губозакаточную машинку сша не хочет?)))

mosquito__2010

Не знающий своей истории погибнет. Украина уже в начале распада только от этой истины.

slavaynin

Для тебя это всего лишь кошка,ты для неё весь мир.

Grossmeister38rus

Не забывайте , что путин заморозил накопительную часть пенсии до 2024 . Ее замораживают с 2014 года