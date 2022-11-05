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Человек и компьютер

Qualcomm выпустит революционные компьютеры с процессорами Arm

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Open Grid Scheduler / CC0

Компания Qualcomm выпустит на рынок компьютеры и ноутбуки с операционной системой Windows на базе ARM-процессоров. Производитель считает, что новые устройства перевернут рынок ПК.

Первоначально планировалось, что ограниченное производство экспериментальных образцов стартует в августе 2022 года. Однако в итоге сроки пришлось скорректировать, пишет издание Tom's Hardware.

Теперь ожидается, что серийные компьютеры на базе ARM-процессоров от Qualcomm выйдут только в 2024 году. Сейчас процессоры ARM в основном используются в портативных устройствах.

В отличие от процессоров Intel и AMD решения на базе ARM-процессоров отличаются низким потреблением энергии. Они также используют более выгодную RISC-архитектуру для проведения операций.

Тема: Человек и компьютер
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pepelmetal

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