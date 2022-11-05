Российские военные поразили пункты управления ВСУ

Российская армия поразила пять пунктов управления Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также уничтожен пункт управления подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области.

Кроме этого, из сводки ведомства следует, что поражение было нанесено 87 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 179 районах.