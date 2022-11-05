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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные поразили пункты управления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия поразила пять пунктов управления Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также уничтожен пункт управления подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области.

Кроме этого, из сводки ведомства следует, что поражение было нанесено 87 артиллерийским подразделениям, живой силе и технике в 179 районах.

Тема: Военная операция на Украине
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