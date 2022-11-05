НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

ФСБ раскрыла количество уехавших из России

Источник:
РБК
338 5
Фото: © Sibnet.ru

Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию за третий квартал 2022 года стало рекордным за последние пять лет, следует из данных ФСБ.

За третий квартал из России выехали 9,7 миллиона граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале. При этом в статистике учитывается количество пересечений границы, а не количество уехавших граждан.

70% всех выездов пришлось на пять стран — это Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия. Среди них лидером стала Абхазия: за весь период в эту страну въехали 2,5 миллиона человек.

Второе место занимает Турция — около 2,1 миллиона человек. Третье место по числу выездов занимает Казахстан — туда в третьем квартале россияне въехали 1,3 миллиона раз.

Еще по теме
Виза на Кипр для россиян станет платной
Как вернуть потерянные в путешествии вещи и документы
Украинцы смогут въезжать в Россию без виз
Объявлена дата открытия сезона 2022/2023 в Шерегеше
смотреть все
Жизнь #Туризм #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выставил требования Эрдогану
Ростелеком открыл распродажу интернета
Американское ПВО станет неприятным сюрпризом для Киева
Немецкий эксперт предрек России превращение в автомобильную Кубу
Обсуждение (5)
Картина дня
ФСБ раскрыла количество уехавших из России
Путин заморозил советские долги перед гражданами
Российские военные поразили пункты управления ВСУ
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину
33
Киев сообщил об ударах по критической инфраструктуре