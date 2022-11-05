ФСБ раскрыла количество уехавших из России

Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию за третий квартал 2022 года стало рекордным за последние пять лет, следует из данных ФСБ.

За третий квартал из России выехали 9,7 миллиона граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале. При этом в статистике учитывается количество пересечений границы, а не количество уехавших граждан.

70% всех выездов пришлось на пять стран — это Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия. Среди них лидером стала Абхазия: за весь период в эту страну въехали 2,5 миллиона человек.

Второе место занимает Турция — около 2,1 миллиона человек. Третье место по числу выездов занимает Казахстан — туда в третьем квартале россияне въехали 1,3 миллиона раз.