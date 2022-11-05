Терминалы Starlink частично отключились на Украине

Нехватка финансирования вызвала отключение 1,3 тысячи терминалов Starlink компании SpaceX на Украине.

Всего на Украине, как сообщал ранее владелец SpaceX Илон Маск, находится около 25 тысяч терминалов Starlink. Обслуживание каждого из них обходится в 2,5-4,5 тысячи долларов в месяц.

Маск заявлял, что готов предоставлять услуги связи за свой счет, основную часть платежей вносили украинские власти, передает телекомпания CNN со ссылкой на источники. Однако в последнее время Киев урезал переводы денег.

Часть расходов на оплату услуг Starlink взяли на себя Великобритания, Польша и США, однако Украине по-прежнему не хватает средств. Сейчас Вашингтон продолжает переговоры с Маском по поводу оплаты услуг связи.

Маск в середине октября заявил о том, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине и направил Пентагону обращение с просьбой о финансовой поддержке функционирования этой системы.