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Отменен сериал «Мир Дикого Запада»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Мира Дикого Запала»

Фантастический сериал HBO «Мир Дикого Запада» закрыли после четырех сезонов.

Главной причиной отмены проекта стали его низкие рейтинги, упавшие после премьеры третьего сезона, пишет Variety. Четвертый сезон посмотрели всего 4 миллиона зрителей, что считается невысоким показателем.

Аналитики сопоставили эти цифры с рейтингами просмотров свежего хита HBO сериала «Дом Дракона», показатели которого достигали рекордных 29 миллионов зрителей за серию.

При этом актерскому составу шоу будут выплачены гонорары за несостоявшийся пятый сезон шоу, так как их контракты были заключены еще до выхода четвертого сезона. Общая сумма гонораров составит от 10 до 15 миллионов долларов.

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Топ комментариев

pepelmetal

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MuCbE

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pepelmetal

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