Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Воздушная тревога объявлена утром 5 ноября на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению. Власти просят людей находиться в укрытиях.
Звуки сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях страны.
Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.
Последние несколько дней Украина периодически вводила режим воздушной тревоги на территории всей страны.
pepelmetalКоричневый язык говорит про коричневые штаны
Удавиковзапад привык жить на халяву, ой как тяжело им от халявы отказаться, рыночная экономика во всей красе
MuCbEОй ладно тебе клоунадничать, единственное что ты поддерживал это шары своего куратора прозападного. Да...
pepelmetalЗима-холода, одинокие дома,Моря, города, - все как будто изо льда