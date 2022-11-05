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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Воздушная тревога объявлена утром 5 ноября на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению. Власти просят людей находиться в укрытиях.

Звуки сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях страны.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

Последние несколько дней Украина периодически вводила режим воздушной тревоги на территории всей страны.

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pepelmetal

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pepelmetal

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