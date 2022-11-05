Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушная тревога объявлена утром 5 ноября на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению. Власти просят людей находиться в укрытиях.

Звуки сирены звучат в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях страны.

Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — после того, как утром 8 октября произошел теракт на Крымском мосту. Москва возложила ответственность за взрыв на украинские спецслужбы.

Последние несколько дней Украина периодически вводила режим воздушной тревоги на территории всей страны.