Пожар в костромском кафе унес жизни 15 человек

При пожаре в клубе-кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек, еще пятеро получили травмы, им оказана медицинская помощь.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2.37 по московскому времени. Были эвакуированы около 250 человек. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В здании обрушилась кровля.

В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Из дома, расположенного рядом с горящим кафе, эвакуировали 15 жильцов. Открытое горение было локализовано только утром.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил в своем телеграм-канале, что в результате ЧП всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По информации МЧС, сигнализация и система оповещения при пожаре сработали в штатном режиме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (по части 3 статьи 109 УК РФ).

По предварительным данным, причиной пожара в кафе стало использование пиротехники. Прокуратура организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности в заведении.