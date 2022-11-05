Пожар в костромском кафе унес жизни 15 человек

При пожаре в клубе-кафе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек, еще пятеро получили травмы, им оказана медицинская помощь.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2.37 по московскому времени. Были эвакуированы около 250 человек. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. В здании обрушилась кровля.
В тушении пожара было задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Из дома, расположенного рядом с горящим кафе, эвакуировали 15 жильцов. Открытое горение было локализовано только утром.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил в своем телеграм-канале, что в результате ЧП всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По информации МЧС, сигнализация и система оповещения при пожаре сработали в штатном режиме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (по части 3 статьи 109 УК РФ).
По предварительным данным, причиной пожара в кафе стало использование пиротехники. Прокуратура организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности в заведении.
pepelmetalКоричневый язык говорит про коричневые штаны
Удавиковзапад привык жить на халяву, ой как тяжело им от халявы отказаться, рыночная экономика во всей красе
MuCbEОй ладно тебе клоунадничать, единственное что ты поддерживал это шары своего куратора прозападного. Да...
pepelmetalЗима-холода, одинокие дома,Моря, города, - все как будто изо льда