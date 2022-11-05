Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном

Сборная России по футболу 20 ноября сыграет в товарищеском матче с национальной командой Узбекистана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра пройдет в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана занимает 77-е место, россияне — 33-е. Ранее соперники друг с другом еще не играли.

Команду Узбекистана возглавляет словенский специалист Сречко Катанец, под руководством которого она выиграла семь последних матчей. Матч против Узбекистана заменит отмененную игру против Боснии и Герцеговины, которая должна была пройти 19 ноября.

Этому матчу будет предшествовать товарищеская встреча россиян против сборной Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Расширенный состав российской команды на подготовку к ноябрьским матчам уже обнародован, в него вошли 37 игроков.