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Сборная России по футболу сыграет с Узбекистаном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Сборная России по футболу 20 ноября сыграет в товарищеском матче с национальной командой Узбекистана, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игра пройдет в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана занимает 77-е место, россияне — 33-е. Ранее соперники друг с другом еще не играли.

Команду Узбекистана возглавляет словенский специалист Сречко Катанец, под руководством которого она выиграла семь последних матчей. Матч против Узбекистана заменит отмененную игру против Боснии и Герцеговины, которая должна была пройти 19 ноября.

Этому матчу будет предшествовать товарищеская встреча россиян против сборной Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Расширенный состав российской команды на подготовку к ноябрьским матчам уже обнародован, в него вошли 37 игроков.

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pepelmetal

Коричневый язык говорит про коричневые штаны

MuCbE

Ой ладно тебе клоунадничать, единственное что ты поддерживал это шары своего куратора прозападного. Да...

Удавиков

запад привык жить на халяву, ой как тяжело им от халявы отказаться, рыночная экономика во всей красе

pepelmetal

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