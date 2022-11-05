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Путин увеличил предельный возраст государственной службы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст нахождения на государственной службе с 65 до 70 лет для некоторых категорий сотрудников. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон распространяется на категорию «руководители» главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти.

Занимать эту должность госслужащий может до 70 лет, однако для продления срока службы нужно его согласие. Для других должностей предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет.

Также законом устанавливается, что при назначении на «высшие», «главные», «ведущие» и «старшие» должности гражданской службы конкурс в 2022 и 2023 годах может не проводиться.

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Политика #Россия
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