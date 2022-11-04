Shaman перепел «Встанем» с популярными артистами

Лариса Долина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Зара и другие артисты-патриоты России спели песню «Встанем» Shaman'a (Ярослава Дронова).

Именно песня «Встанем» принесла Дронову популярность, когда он выпустил ее накануне военной спецоперации. Как сообщил Shaman в телеграм-канале, его коллеги по сцене тоже решили спеть хит в честь Дня народного единства.

«Встанем» исполнили Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая (группа «Город 312»), Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Александр Ф. Скляр при участии продюсерского центра Игоря Матвиенко.

За час видео песни «Встанем» на YouTube собрало более 70 тысяч просмотров. Другие песни Shaman'a в Сети собирают миллионы просмотров.