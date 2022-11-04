НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эрдоган заявил о согласии России поставлять зерно бесплатно

Источник:
ТАСС
1206 10
Фото: © пресс-служба президента России

Турция и Россия договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны на бесплатно основе, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По его словам Эрдогана, попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором. «Страдания миллионов людей игнорируются. Боль каждого невинного человека, умирающего в Африке, особенно в Сомали, не имея доступа к краюхе хлеба, разрывает наши сердца», — сказал Эрдоган.

«Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал турецкий лидер.

Еще по теме
Вкусный и натуральный: как выбрать правильный мед
Новосибирцы закупили тыквы перед Хэллоуином
Реклама суши‑сета «Куни ли» от красноярской доставки вызвала жалобы
Корейский «Доширак» купил российского производителя Gallina Blanca
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выставил требования Эрдогану
Американское ПВО станет неприятным сюрпризом для Киева
Немецкий эксперт предрек России превращение в автомобильную Кубу
«Газпром» исследовал огромные разрушения «Северных потоков»
Обсуждение (10)
Картина дня
Путин назвал точное число мобилизованных
Эрдоган заявил о согласии России поставлять зерно бесплатно
Премьер Британии сделал "подарок" Путину
США и союзники договорились о потолке цен на нефть из России
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Володин заявил об утрате Украиной половины населения
52
Совбез ООН отклонил резолюцию о биолабораториях США на Украине
39
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
37
Эрдоган заявил о кардинальной перемене позиции Шольца к Путину