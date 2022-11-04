Эрдоган заявил о согласии России поставлять зерно бесплатно

Турция и Россия договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны на бесплатно основе, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По его словам Эрдогана, попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором. «Страдания миллионов людей игнорируются. Боль каждого невинного человека, умирающего в Африке, особенно в Сомали, не имея доступа к краюхе хлеба, разрывает наши сердца», — сказал Эрдоган.

«Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал турецкий лидер.