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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Калибр стрелкового оружия увеличат в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Евгений Кель (Yevgeny Kel) / CC BY 4.0

Российские оружейники рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра», — сказал РИА Новости Лушников.

По его словам, «исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие». «В этом направлении мы обязательно будем работать», — отметил он.

Стрелковый комплекс с новым калибром могут включить в новую экипировку военнослужащего «Легионер», сказал Лушников.

Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы, а маленькая масса позволяет солдату носить на себе большой боезапас.

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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...

MuCbE

Ты просто глупенький. Новость прочитал - коммент выкатил. Мыслить глобальнее дивана не позволяет "оператива"....

MuCbE

Да он и снайпер и геополитик и вирусолог и экономист и историк. Уникум комнатный