Калибр стрелкового оружия увеличат в России

Российские оружейники рассматривают возможность увеличения основного калибра армейских автоматов с 5,45 миллиметра, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Весь мир работает над новыми баллистическими решениями. Как вы знаете, США уже заключили контракт на поставку нового стрелкового комплекса (оружие плюс боеприпас), и там уже калибр пули не 5,56 миллиметра, а 6,8 миллиметра», — сказал РИА Новости Лушников.

По его словам, «исключать увеличение калибра с 5,45 миллиметра на больший нельзя, потому что сегодня уже совершенно другие решения по индивидуальной защите, технологии другие». «В этом направлении мы обязательно будем работать», — отметил он.

Стрелковый комплекс с новым калибром могут включить в новую экипировку военнослужащего «Легионер», сказал Лушников.

Малоимпульсный промежуточный патрон 5,45 на 39 миллиметров был принят на вооружение в СССР в начале 1970-х годов. Он обеспечивает высокую настильность траектории и хорошую кучность стрельбы, а маленькая масса позволяет солдату носить на себе большой боезапас.