Байден пообещал «освободить Иран»

Президент США Джо Байден в ходе посвященного предстоящим выборам в конгресс выступления заявил, что США собираются «освободить Иран».

Речь Байдена была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, служившим в Ираке и Афганистане. В ходе нее он сделал паузу и сказал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран».

«Они сами освободят себя очень скоро», — приводит РБК слова Байдена. Президент США не пояснил, что имеет в виду. Но в ту же минуту к месту выступления пришли несколько десятков людей с транспарантами в поддержку протестующих в Иране.

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба, когда она вместе с братом выходила из метро в Тегеране.