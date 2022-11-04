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Байден пообещал «освободить Иран»

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден в ходе посвященного предстоящим выборам в конгресс выступления заявил, что США собираются «освободить Иран».

Речь Байдена была посвящена оказанию медицинской помощи американским ветеранам, служившим в Ираке и Афганистане. В ходе нее он сделал паузу и сказал: «Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран».

«Они сами освободят себя очень скоро», — приводит РБК слова Байдена. Президент США не пояснил, что имеет в виду. Но в ту же минуту к месту выступления пришли несколько десятков людей с транспарантами в поддержку протестующих в Иране.

Протесты в Иране начались в середине сентября после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба, когда она вместе с братом выходила из метро в Тегеране.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...

MuCbE

Ты просто глупенький. Новость прочитал - коммент выкатил. Мыслить глобальнее дивана не позволяет "оператива"....

MuCbE

Да он и снайпер и геополитик и вирусолог и экономист и историк. Уникум комнатный