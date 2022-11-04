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Евросоюз задумался о присвоении российских активов

Источник:
Bloomberg
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Фото: © Sibnet.ru

Арестованные в Европе активы российского Центрального банка могут направить на помощь в восстановлении Украины.

Этот вопрос уже прорабатывается на уровне экспертов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эта работа началась по инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Оценка того, возможно ли получить контроль над активами, чрезвычайно сложна и потенциально чревата юридическими последствиями», — отмечает агентство.

Запад в конце февраля 2022 года после начала специальной военной операции заморозил почти половину российских золотовалютных резервов — 300 миллиардов долларов.

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