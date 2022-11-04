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Маск приступил к массовым увольнениям в Twitter

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Новый владелец Twitter Илон Маск в пятницу, 4 ноября приступит к увольнениям в компании, пишут американские СМИ.

Некоторым сотрудникам были направлены электронные письма о скором сокращении штата компании. «Для того, чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы в мире», — приводит ТАСС выдержку из письма.

«Мы признаем, что это повлияет на некоторых лиц, которые внесли ценный вклад в Twitter, но, к сожалению, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании», — говорится в письме.

Маск 27 октября закрыл сделку по покупке компании Twitter. Сразу после покупки он уволил несколько членов руководства компании. Позже стало известно, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.

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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...

Voland2

Писать нужно не Навка, а жена Пескова.... Так понятнее.

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...