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Греция отказалась признавать вхождение новых регионов в Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: fdecomite / CC BY 2.0

Греция никогда не признает вхождение новых регионов в состав России, заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сакелларопулу отметила, что ее присутствие в четверг в Киеве свидетельствует о безраздельной поддержке и солидарности Греции с украинским народом.

«Я заверяю вас, что мы будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Наша позиция ясна и непоколебима: изменение международно признанных границ путем применения военной силы и односторонних актов отделения недопустимо», — цитирует ТАСС Сакелларопулу.

По ее словам, «несмотря на значительное негативное влияние на экономику, Греция поддержала и полностью выполняет все санкционные пакеты, введенные Европейским союзом против России».

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Политика #Мир
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oriom

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