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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованные и контрактники получат по 195 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту и для мобилизованных, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата производится «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», сказано в документе.

При этом, как подчеркивается в указе, его положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.

Уточняется, что выплата не полагается военнослужащим из числа курсантов военных учебных заведений. 




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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...

Voland2

Писать нужно не Навка, а жена Пескова.... Так понятнее.

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...