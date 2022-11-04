Мобилизованные и контрактники получат по 195 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту и для мобилизованных, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата производится «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», сказано в документе.

При этом, как подчеркивается в указе, его положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.

Уточняется, что выплата не полагается военнослужащим из числа курсантов военных учебных заведений.



