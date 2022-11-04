Мобилизованные и контрактники получат по 195 тысяч рублей

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей для военнослужащих, проходящих службу по контракту и для мобилизованных, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Выплата производится «в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», сказано в документе.
При этом, как подчеркивается в указе, его положения распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября этого года.
Уточняется, что выплата не полагается военнослужащим из числа курсантов военных учебных заведений.
oriomОружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...
GammiPluh20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...
Voland2Писать нужно не Навка, а жена Пескова.... Так понятнее.
Nik3316за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...