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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Полковник из США заявил о проигрыше Запада в борьбе с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Фото: © European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

США и союзники недооценивают военную мощь России и не смогут собрать коалицию, способную противостоять русским, сообщил американский полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник напомнил, что Наполеон перед началом вторжения в Россию также собрал «коалицию желающих», куда помимо французов, входили итальянские, голландские, немецкие и польские солдаты. Однако кроме французов, только поляки действительно рвались в поход на Москву. Все закончилось поражением сильнейшей на тот момент армии Европы.

«Сегодня Белый дом, похоже, рассматривает возможность использования на Украине многонациональных сил против России. Президент США и его генералы оценивают свою собственную "коалицию желающих"», — написал Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

Он объяснил, что успех или неудача военных кампаний определяется от стратегических целей. Сейчас цели США неясны. «Или коалиция — просто способ втянуть остальную часть альянса НАТО в войну с Россией, которую поддержат очень немногие европейцы?» — задался вопросом экс-советник главы Пентагона.

Он также напомнил, что как только войска НАТО зайдут в Украину, Россия сосредоточит военную мощь на разрушении боевой структуры США. Еще один фактор — отсутствие необходимого единства между США и союзниками. А значит, отсутствие гарантий, что коалиция сможет собрать необходимую для победы над Россией мощь.

«Полезно помнить, что Москва обладает полной властью над всеми своими силами, в том числе над своими партнерами и союзниками. Русское единоначалие абсолютно», — резюмировал Макгрегор.

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