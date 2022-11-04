Гарик Харламов ушел из Comedy Club

Ведущий Гарик Харламов больше не будет вести Comedy Club, его заменит другой комик — Андрей Бебуришвили, сообщил Харламов в соцсети.

«Все ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы Комеди, но пора уступать дорогу молодым! Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — написал Харламов в соцсети.

Харламов выступал в Comedy Club с 2005 года и вел программу в паре с Павлом Волей. Также он известен дуэтами с Тимуром Батрутдиновым и образами Эдуарда Сурового.

Андрей Бебуришвили стал резидентом Comedy Club в 2014 году после победы в проекте «Comedy Баттл».