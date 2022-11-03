Кадыров посчитал «смешным» наказание для уклонистов

Наказание для уклоняющихся от призыва в России граждан является смешным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Я недоволен предусмотренным взысканием. Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет?», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, законодательство дает уклонистам «замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта».

Он предложил предоставить выбор наказания солдатам и офицерам, которые находятся на передовой. Также Кадыров подчеркнул, что размер штрафа от государства должен быть гибким.

Глава Чечни предложил посчитать, какую помощь уклонист получил от государства в виде обучения, лечения и зарплат, после чего выставить счет в размере не менее 50% от этой суммы.