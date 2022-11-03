Опубликован мировой рейтинг самых популярных видеокарт

Самой популярной видеокартой среди пользователей персональных компьютеров оказалась NVIDIA GeForce GTX 1060, следует из обновленного рейтинга Steam.

Модель установлена на 7,6% компьютеров, которые имеют установленный сервис Steam. При этом обладатели второго и третьего мест за месяц поменялись положениями.

По итогам сентября на второй строчке находилась NVIDIA GeForce GTX 1650 с долей 6,3%, а на третьей — NVIDIA GeForce RTX 2060 с показателем 5,2%. Теперь на GTX 1650 приходится 5,6%, она стала третьей, а RTX 2060 с показателем 6,1% заняла второе место.

При этом данный рейтинг учитывает только настольные версии видеокарт. Если же посчитать их вместе с мобильными вариантами, то лидерство займет GeForce RTX 3060, суммарная доля которой по итогам октября составила 8,86%.

скриншот: © Steam

При этом ближайшие конкуренты NVIDIA серьезно отстают. Так, самой популярной видеокартой AMD является мобильная Radeon Graphics, на которую приходится всего 1,6% аудитории Steam, она занимает только 17-ю строчку.