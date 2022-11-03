Премиальный японский автомобильный бренд Infiniti покинет Россию, сообщает пресс-служба компании.

«Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayonara — на японском означает "до свидания"», — говорится в сообщении.

Infiniti не имеет собственного производства в России, все модели импортировались из других стран. Российским потребителям предлагались кроссоверы и внедорожники: QX50, QX55 и QX80.

Решение временно приостановить поставки новых автомобилей в России производитель принял 9 марта 2022 года. На тот момент дилеры обладали достаточным запасом автомобилей.