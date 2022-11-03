НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобильный бренд Infiniti покинет Россию

Источник:
Sibnet.ru
176 1
Фото: Spanish Coches / Attribution License

Премиальный японский автомобильный бренд Infiniti покинет Россию, сообщает пресс-служба компании.

«Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayonara — на японском означает "до свидания"», — говорится в сообщении.

Infiniti не имеет собственного производства в России, все модели импортировались из других стран. Российским потребителям предлагались кроссоверы и внедорожники: QX50, QX55 и QX80.

Решение временно приостановить поставки новых автомобилей в России производитель принял 9 марта 2022 года. На тот момент дилеры обладали достаточным запасом автомобилей.

Еще по теме
АвтоВАЗ поднял цены на Lada Niva Travel
Немецкий эксперт предрек России превращение в автомобильную Кубу
«Эфиопское происхождение» электромобилей Evolute нашло объяснение
Директор «Москвича» пообещал собственный электрокар через три года
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выставил требования Эрдогану
Американское ПВО станет неприятным сюрпризом для Киева
«Газпром» исследовал огромные разрушения «Северных потоков»
Гадюку разоблачили в четвертом выпуске шоу «Маска. Танцы»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

После перлов о российских солдатах снабжённых виагрой, доверия к экспертам из оон так себе.))) Проамериканская...

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...

Disobedient

Зы и тут у выращенных на сказках либеральных сект деток. Скрипнули ржавые шестерни в пустых головушках....

Disobedient

Отключи VPN для начала, ждать очень долго приходиться пока тебя два раза проверят. Чтобы прочитать твой...