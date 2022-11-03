Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС из-за обстрелов лишилась доступа к внешнему энергоснабжению и перешла на резервное питание от аварийных дизель-генераторов, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Он уточнил, что два реактора переведены в режим холодного останова, когда ядерные реакции прекращаются, при этом ведется охлаждение и поддержание реактора при нормальной температуре и нормальном давлении.

«После отключения внешнего питания два реактора, которые находились в режиме горячего останова для обеспечения работой электростанции паром, переводятся в режим холодного останова. Четыре других реактора уже находились в холодном останове», — сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

По данным «Энергоатома», топлива на ЗАЭС хватит на 15 дней работы дизель-генераторов. В настоящее время на станции работают девять из 20 генераторов, которые обеспечивают охлаждение реактора и другие функции безопасности.

При этом подчеркивается, что работа атомной станции от дизель-генераторов — неустойчивый способ эксплуатации крупной ядерной установки. МАГАТЭ считает, что для предотвращения аварии необходимо создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.