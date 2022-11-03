Совфед обсудит возвращение двухлетнего срока срочной службы

Совфед проведет консультации о возвращении двухлетнего срока службы по призыву, сообщил глава оборонного комитета Совета федерации Виктор Бондарев. Ранее соответствующую инициативу поддержали в Госдуме.

«Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это все будет поддержано, другого нам не дано»,— сказал Виктор Бондарев.

По его мнению, «обязательно надо вводить двухлетний срок службы». Бондарев уточнил, что новое оружие, которое поступает на вооружение Минобороны, практически невозможно освоить за год.

Срок обязательной срочной службы в России с 2008 года составляет один год. В октябре сенатор Владимир Джабаров предложил увеличить его до двух лет, в ноябре его поддержал депутат Госдумы Михаил Шеремет.