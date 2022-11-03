Китайские автомобили заняли треть рынка новых машин в России

Автомобили китайских марок заняли треть российского рынка по продажам в октябре, их продажи растут несколько месяцев подряд, сообщило агентство «Автостат».

В октябре было продано 12767 новых легковых автомобилей китайских марок, что составляет 29,5% от общего объема рынка.

В то время как весь российский авторынок падает, продажи «китайцев» растут третий месяц подряд. В августе они выросли на 20%, в сентябре – на 8%, а в октябре – на 3%. Соответственно и растет рыночная доля китайских брендов: если в январе – марте она составляла 9-10%, то теперь втрое больше.

Каждый третий (34%) купленный в октябре китайский автомобиль относится к марке Haval. А самой популярной моделью стал Haval Jolion. Также в тройке лидеров Chery Tiggo 7 PRO и Chery Tiggo 4.