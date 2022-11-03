АвтоВАЗ поднял цены на Lada Niva Travel

АвтоВАЗ поднял стоимость Lada Niva Travel в комплектации Black'22 — отечественный внедорожник стал дороже на 68 тысяч рублей.

Теперь Lada Niva Travel в данной комплектации стоит 1 126 900 рублей, пишет «Цена Авто». С чем связано удорожание, производитель не сообщает. При этом базовое исполнение внедорожника обойдется в 998 900 рублей, здесь цена не поменялась.

Lada Niva Travel Black'22 — топовая комплектация популярного российского внедорожника. Она выделяется оригинальной отделкой сидений, черной обивкой потолка, рейлингами и 16-дюймовыми легкосплавными дисками, окрашенными в черный цвет.

Также в число опций входят боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники передних дверей, кондиционер и система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.