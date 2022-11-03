Минобороны перебросит на Украину молодых летчиков

Молодых летчиков Западного военного округа направят в зону военных действий на Украине. Сейчас они проходят дополнительную военную подготовку, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Молодые летчики Западного военного округа, готовясь к участию в специальной военной операции, перенимают боевой опыт задействованных в СВО экипажей оперативно-тактической авиации»,— говорится в сообщении.

В рамках обучения летчики отрабатывают обнаружение и перехват воздушных целей, пуск ракет, уничтожение средств ПВО, а также полеты на малых высотах и маневрирование.

При этом ведомство не уточнило, являются ли молодые люди курсантами или выпускниками летных училищ.