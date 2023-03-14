Зачем нужна медицинская страховка за границей

Счет за лечение за границей нередко достигает нескольких тысяч долларов даже за первичную медицинскую помощь. Серьезные болезни и травмы могут обернуться вообще астрономическими расходами. Но избежать неприятностей для здоровья и кошелька можно. Разбираемся — зачем туристу медицинская страховка.

Обязательность страховки

По российским законам, у путешественника нет обязанности оформлять страховку. Все, что требуется от туристического агентства — в случае отказа от заключения договора добровольного страхования объяснить, что последующие расходы на оказание медицинской помощи несет сам турист.

Если речь идет не о турах и человек самостоятельно покупает билеты, то тут его даже не предупреждают о таких нюансах. А турист попросту не задумывается о последствиях.



Другое дело, что не все страны разрешат въезд без медицинской страховки, например, в Европу она обычно нужна. Но чтобы поехать в Турцию или Грузию, достаточно обычного загранпаспорта.

Не обязывают к покупке страховки и при въезде в станы Юго-Восточной Азии. Многие этим пользуются, надеясь на счастливый случай или российский ДМС. Но ни то, ни другое не спасает в экстренных случаях.

Почему ДМС бесполезен за границей

ДМС работает только в российских клиниках, причем только в тех, которые сотрудничают с конкретной страховой компанией. Страховка ВЗР (выезжающим за границу) — это другое. Она покрывает финансовые затраты клиник при оказании экстренной и неотложной помощи туристу.

Так, если человек сломал ногу на горнолыжном курорте, то полис ВЗР покроет и поисково-спасательную команду с сенбернарами, и медицинский вертолет, доставивший пострадавшего в госпиталь.

Важно помнить, что эта медицинская страховка туриста не предназначена для лечения обострившегося хронического заболевания, не представляющего угрозу жизни. Например, если турист переест пряной и острой пищи в Юго-Восточной Азии, то лечить по страховке его никто не будет.

Стоимость медицинской страховки для выезжающих за границу начинается от 1,5-2 тысяч рублей. Конечная сумма зависит от страны. Также страховая компания попросит указать, не собираетесь ли человек заниматься экстремальными видами спорта. Это потенциальный риск, страховка в итоге будет дороже.

Большинство компаний предлагает три градации:

Спокойный отдых — катание на аттракционах, плавание в бассейне, пляжные «посиделки».

Спорт — конный спорт, фигурное катание, сноуборд на оборудованных трассах и тому подобное.

Экстремальный спорт — это самая дорогая страховка. Альпинизм, спуск в пещеры, подледный дайвинг и сафари на хищников.

Третья категория обычно оформляется с индивидуальным расчетом стоимости в зависимости от степени безумия путешественника. Но в любом случае она покрывает все экстренные случаи, включая стоматологическую помощь.



Но даже по самому большому тарифу покупка страховки обойдется дешевле медицинских расходов за лечение. В некоторых случаях они могут достигать 100 тысяч долларов.

Полис ВЗР действует только на территории страны, в которую покупал билет путешественник. Если находясь в Венгрии, турист решит отправиться в Германию и подвернет там ногу, то платить он будет из собственного кармана.

Как выбрать страховую

При выборе страховой компании нужно обратить внимание на ее партнера за рубежом, который и будет решать проблемы путешественника в случае непредвиденных обстоятельств: поиск нужной больницы, согласования, гарантийные письма. Этим занимаются ассист-компании.

При выборе страховой обязательно надо поинтересоваться, смогут ли асисст-специалисты обеспечить должный сервис. Проблема может возникнуть даже с языком. В некоторых странах с этим плохо, на объяснения понадобиться много времени.

Как попасть на плато Путорана

Самое неприятное — отсутствие контрактов у ассист-компании с больницами в стране пребывания. Это значит, что гарантийного письма не будет, туристу придется оплатить все самостоятельно.

Деньги по страховке в этом случае можно будет вернуть уже только по возвращении. Поэтому лучше потратить лишний час и перед покупкой страхового полиса внимательно проштудировать туристические форумы.

Что делать, если пришлось платить самому

В экстренной ситуации, если турист пытался, но не смог связаться со страховой, необходимо вызвать любых доступных местных врачей. Здоровье и жизнь важнее. Но во время лечения нужно сохранять все документы:

Медицинскую выписку с указанием диагноза, результатами диагностических обследований и назначенным лечением.

Счет и документы, подтверждающие оплату.

Чеки на приобретенные лекарства.

Если случай признают страховым, то компания после возвращения туриста в Россию возместит все расходы.