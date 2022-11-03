«Черная пятница» разочаровала новосибирцев

Каждый десятый новосибирец будет покупать товары на распродаже «черная пятница», большинство разочаровались скидками в этот день, сообщает SuperJob.

Черная пятница 2022 года в России будет 11 ноября, во Всемирный день распродаж 11.11. В этот день распродажи объявляют AliExpress, Wildberries и Ozon. «Черная пятница» в США в 2022 году будет 25 ноября. Многие магазины России проводят «черную пятницу» весь ноябрь.

Большинство новосибирцев считают «черную пятницу» обманом: в том, что цены на товары в эти дни не снижаются, убеждены 2 из 3 респондентов: «Просто перерисовывают ценники». Мнение, что на традиционной ноябрьской распродаже можно купить что-то дешевле, чем обычно, разделяют лишь 16% опрошенных.

Молодежь до 24 лет доверяет организаторам «черной пятницы» чаще, чем старшее поколение, а респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей — чаще тех, кто зарабатывает свыше 50 тысяч рублей в месяц.



7 из 10 новосибирцев (73%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый. В топ-5 наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей. При этом средний чек покупки, по данным SuperJob, составит у горожан в этом году 11,5 тысячи рублей.