Выбор правильной одежды поможет визуально увеличить грудь, например, стилисты советуют рубашки с карманами на груди и крупную клетку.

«Рубашка с симметричными карманами на груди помогает сделать бюст больше», — сказала Sibnet.ru имидж-тренер Анастасия Геворкян.

Чтобы зрительно увеличить грудь, стилист-имиджмейкер Екатерина Соколовская предложила использовать на уровне бюста объемные, блестящие, светлые ткани теплых оттенков, контрастный рисунок, крупную клетку, горизонтальные линии.

Также эксперты советуют носить широкие пояса, чтобы придать фигуре очертания песочных часов, визуально уменьшить объемы талии и увеличить грудь.