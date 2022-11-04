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Правильные рубашки помогут зрительно увеличить грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выбор правильной одежды поможет визуально увеличить грудь, например, стилисты советуют рубашки с карманами на груди и крупную клетку.

«Рубашка с симметричными карманами на груди помогает сделать бюст больше», — сказала Sibnet.ru имидж-тренер Анастасия Геворкян.

Чтобы зрительно увеличить грудь, стилист-имиджмейкер Екатерина Соколовская предложила использовать на уровне бюста объемные, блестящие, светлые ткани теплых оттенков, контрастный рисунок, крупную клетку, горизонтальные линии.

Также эксперты советуют носить широкие пояса, чтобы придать фигуре очертания песочных часов, визуально уменьшить объемы талии и увеличить грудь.

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Топ комментариев

oriom

Оружие, значит, за год освоить невозможно, два года надо. А мобилизованных можно за месяц подготовить...

GammiPluh

20 млн у них все равное есть, из них где-то 5-7 млн мужчин пригодных к мобилизации + наемники...

Voland2

Писать нужно не Навка, а жена Пескова.... Так понятнее.

Nik3316

за Сирийскую компанию, через Сирию прошла прошла вся авиация... почему здесь должно быть иначе? причем...