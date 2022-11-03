Погода ухудшится в субботу в Новосибирске, ожидаются метели, сильных ветер и гололедица, сообщает мэрия города.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 5 ноября и в течение всего дня 6 ноября в Новосибирске испортится погода: порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

В пятницу, 4 ноября в Новосибирске днем будет 3-5 градусов тепла. Будет сухо и не сильно ветрено.

5 ноября погода ухудшится. Днем будет 4-6 градусов, ветер усилится до 7-12 метров в секунду, будет идти мокрый снег.

6 ноября ночью будет минус 3 градуса, а днем от ноля до плюс двух градусов. При порывах ветра до 22 метров в секунду. Мокрый снег, метель, на дорогах гололедица.